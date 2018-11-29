Дело о российском вмешательстве: экс-адвокат Трампа признался, что врал Конгрессу

Аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера, расследующего сговор между помощниками Трампа и представителями РФ, в предварительном порядке достиг сделки с Коэном

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал в четверг в суде свою вину в даче ложных показаний во время его выступлений на слушаниях в комитетах Конгресса, посвященных расследованию имевшего место сговора между представителями России и окружением Трампа. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Ранее сообщалось, что аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера, расследующего сговор между помощниками Трампа и представителями РФ, в предварительном порядке достиг сделки с Коэном, в рамках которой тот признает вину за то, что он давал вводящие в заблуждение показания перед членами Конгресса в ходе закрытых слушаний в прошлом году, посвященных его контактам с представителями РФ в ходе президентской кампании 2016 года в США.

Коэн является фигурантом уголовного дела. В августе он признал себя в суде в Нью-Йорке виновным по восьми пунктам федерального обвинения, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Ему был назначен залог в размере 500 тыс. долларов.

Коэн в суде фактически сознался в нарушении правил финансирования предвыборной кампании Трампа. Нарушение выразилось в предполагаемом нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную кампанию. Часть этих средств была выплачена за молчание двум женщинам, заявляющим о своей интимной связи с Трампом.

Как известно, адвокаты Дональда Трампа сообщили, что предоставили спецпрокурору Роберту Мюллеру письменные ответы президента на вопросы о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Напомним, Трамп заявил, что отвечал на все вопросы Мюллера самостоятельно.