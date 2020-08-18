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"Демократия – очень важное слово": Трамп поддержал бунтующих белорусов

18 августа, 19:46

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент США назвал марши в Беларуси мирными

США поддерживают участников антиправительственных демонстраций в Беларуси и демократические стремления жителей страны.

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Об этом, выступая 18 августа по случаю столетней годовщины со дня ратификации 19-й поправки к Конституции США, заявил американский президент Дональд Трамп. Мероприятие транслировалось на странице Белого дома в Facebook.

"Вы должны понять меня – мне нравится видеть демократию. Демократия – очень важное слово. Не кажется, что в Беларуси слишком много демократии", – сказал Трамп.

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Он отметил, что США ведут переговоры со многими странами и "в нужное время будут говорить с Россией".

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"Несомненно, там очень большой марш, и кажется, что это очень мирный марш... Он кажется очень мирным протестом, и я поддерживаю демократию", – заверил американский президент.

Трамп также сравнил ситуацию в Беларуси с протестами, которые охватили США после убийства в городе Миннеаполис чернокожего американца Джорджа Флойда.

Напомним, что 9 августа в Беларуси завершились шестые в истории страны выборы президента. Согласно окончательным результатам ЦИК, на них победил действующий президент Александр Лукашенко. Это не устроило ни оппозицию, ни народ – сейчас появляются многочисленные свидетельства фальсификаций и подтасовок, а белорусы уже больше недели выходят на массовые антиправительственные протесты. 16 августа в Минске состоялась крупнейшая акция в истории независимой Беларуси – Марш свободы, на который, по разным подсчетам, собрались до 220 тысяч человек.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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