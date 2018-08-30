Дипломат рассказал, чем "аукнется" Украине конфликт США и Канады

Для Украины очень важно, чтобы между стратегическими партнерами было понимание, сказал Шевченко

Обострение отношений между США и Канадой на фоне переговоров о североамериканской зоне свободной торговле могут угрожать интересам Украины, ослабляя единство среди ключевых партнеров по антироссийской коалиции, считает посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Для Украины очень важно, чтобы между нашими стратегическими партнерами было понимание. Поэтому обострение отношений между Канадой и Соединенными Штатами или даже торговая война – это угроза для Украины", - сказал он.

По словам Шевченко, напряженность между США и Канадой ослабляет единство между ключевыми партнерами Украины по антироссийской коалиции.

"Я думаю, что это мечта (президента РФ Владимира Путина – Ред.) Путина увидеть наших ключевых партнеров по НАТО, которые будут грызться между собой. Чем больше Канада и Америка будут заниматься торговой войной друг с другом, тем меньше у них будет времени, сил и энергии для того, чтобы решать проблему, которую являет собой Российская Федерация", - отметил посол.

Дипломат также выразил мнение, что Канада и США смогут договориться о комфортных условиях торговли между собой. "Это слишком важно для двух стран", – резюмировал Шевченко.

Как сообщалось, США и Мексика достигли соглашения о будущем североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA), о чем объявил 27 августа американский президент Дональд Трамп.

По словам Трампа, после заключения новой сделки стороны откажутся от названия NAFTA, заменив его на "Соглашение Соединенных Штатов и Мексики" (United States-Mexico Agreement).

В Вашингтоне также заявили, что если Канада до конца недели не подтвердит участия в проекте соглашения о свободной торговле между странами Северной Америки, США могут заключить аналогичное соглашение с Мексикой без участия Оттавы.

В то же время, премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что подписание соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой (NAFTA) возможно к 31 августа.