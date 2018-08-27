США и Мексика договорились о важном торговом соглашении – СМИ

К новому соглашению может присоединиться и Канада – таким образом, документ может заменить NAFTA, которым был недоволен Трамп

США и Мексика достигли предварительного соглашения о пересмотре ключевых положений Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) с Мексикой. Об этом сообщила в понедельник, 27 августа, газета The New York Times.

По данным газеты, договоренность США и Мексики теперь представлена на одобрение третьего участника соглашения – Канады. Отметим, ранее канадский премьер Джастин Трюдо заявлял, что Канада не хочет менять NAFTA на двустороннее соглашение с США.

Срезу же после появления этой информации президент США Дональд Трамп прокомментировал ход переговоров с Мехико: "Большое соглашение выглядит хорошо с Мексикой!"

Ранее западные СМИ сообщали со ссылкой на экономического советника президента США Ларри Кудлоу, что Трамп склоняется к варианту с переговорами по отдельности с Канадой и Мексикой с целью урегулирования торговых разногласий.

Пересмотр или отказ от NAFTA – одно из предвыборных обещаний Трампа. По его мнению, соглашение в его нынешнем виде невыгодно для США.

Как известно, NAFTA вступило в силу еще в 1994 году, и в, отличие от Транстихоокеанского партнерства (ТТП, из которого по решению Трампа США уже вышли), ратифицировано Конгрессом. Аналитики еще в 2017 году отмечали, что Трамп будет добиваться если не выхода США из NAFTA, то как минимум торговых преференций для своей страны. отметим, в начале апреля 2018 года Трамп пригрозил Мексике расторгнуть договор NAFTA.

При этом Соединенные Штаты изучают возможность заключения выгодного для них соглашения по Транстихоокеанскому партнерству, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

Она напомнила, что в прошлом году президент США Дональд Трамп "сдержал свое обещание и отказался от сделки по ТТП, заключенной администрацией [его предшественника Барака] Обамы, потому что она была несправедлива по отношению к американским рабочим и фермерам".

Отказ США нанес удар по договоренности, однако ее остающиеся участники продолжали консультации и в январе на встрече в Токио договорились подписать новое подкорректированное соглашение с участием 11 стран. Соответствующее новое соглашение было подписано в апреле-2018 в Чили министрами экономики 11 стран-участниц партнерства.