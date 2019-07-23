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До 463 км/ч разогнался Hyperloop немцев в Америке: видео

23 июля, 17:33

В следующем году идеолог проекта Илон Маск обещал организовать соревнования на 10 км, при этому трасса для Hyperloop будет извилистой


Рекордные 463 км/ч развил Hyperloop немецких разработчиков на соревнованиях в США. Ближайшими конкурентами немцев стали представители Мюнхенского технического университета из Швейцарии. Им удалось разогнать свою капсулу до 252 км\ч.

Все испытания прошли на идеально ровном пути в трубе длиной 1600 м.

В следующем году идеолог проекта Илон Маск обещал организовать соревнования на 10 км, при этому трасса для Hyperloop будет извилистой.

Ранее сообщалось, что Hyperloop Transportation Technologies заканчивает строительство тестового трека для вакуумного поезда во Франции.

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Напомним, Франция и Испания первыми согласились поддержать проект Hyperloop и открыли исследовательские центры, которые будут разрабатывать инновационную систему. В Испании уже показали первую капсулу для Hyperloop:

Не так давно к проекту также присоединилась Украина - план предусматривает создание тестовой площадки Hyperloop в городе Днепр и строительство пилотной линии Hyperloop длиной 15 км.

Также в 2018 году компания Hyperloop One, которая занимается разработкой вакуумных туннелей, провела первое полноценное испытание в одном из пригородов Лас-Вегаса. В ходе испытаний тестовая капсула с человеком в ней набрала скорость в 113 километров в час, а некоторые прототипы разгонялись до 310 километров в час. Проектная скорость достигает 400 километров в час.

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Тег США, соревнование, Hyperloop

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