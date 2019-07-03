Дочь Трампа высмеивают в интернете

Поводом стало видео, на котором Иванка Трамп общается с участниками саммита G20

Любимую дочь и советницу президента США Иванку Трамп начали высмеивать в интернете после саммита G20 в Японии.

Поводом для насмешек стало видео, на котором общаются руководители Франции, Канады, Великобритании и глава МВФ. Поговорить с высокопоставленными особами пытается и Иванка Трамп. Но, судя по происходящему, беседы у нее с ними не клеится. В частности, Тереза Мэй и Кристин Лагард явно не обращают на дочь Трампа внимания.

После саммита одна из журналисток предложила интернет-пользователям добавлять девушку к популярным изображениям с пометкой "Лишняя Иванка". Таким образом дочь лидера США оказалась на картине Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". Кроме того, ее добавили к известному фото с участниками Ялтинской конференции. Популярным стал и фотоколлаж, где Иванка Трамп мешает переходить пешеходный переход музыкантам группы "Битлз" на всемирно известной обложке альбома легендарной группы. Иванка также появилась рядом с Ди Каприо в сцене фильма "Титаник". Но главные герои не обращают на нее внимания.

Ранее "Сегодня" писали о том, как Иванка Трамп поразила роскошной фигурой в платье на свидании с мужем.

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