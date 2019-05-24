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Доклад Мюллера: Трамп разрешил рассекретить информацию об обстоятельствах начала расследования

24 мая, 04:16

Генеральному прокурору также были переданы все полномочия по рассекречиванию информации

Фото: AFP

Американский президент Дональд Трамп разрешил рассекретить информацию об обстоятельствах начала расследования Мюллера

Американский лидер Дональд Трамп разрешил Министерству юстиции США рассекретить любую на его взгляд информацию, касающуюся изучения обстоятельств начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом говорится в распространенном распоряжении президента, а также заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Генеральному прокурору также были переданы все полномочия по рассекречиванию информации, относящейся к этому расследованию, в соответствии с давно установленными стандартами работы с секретной информацией, — отмечается в заявлении. — Решение способствует тому, чтобы все американцы узнали правду о произошедших событиях и предпринятых во время последних президентских выборов действиях, а также восстановили доверие к нашим государственным институтам", — заключила Сандерс.

Минюст, в частности, выясняет, не совершили ли ошибку сотрудники ФБР, которые во время предвыборной гонки 2016 года обратились в суд за специальным ордером, дающим право осуществлять наблюдение за Картером Пейджем, который в то время являлся советником предвыборного штаба Трампа. Ордер был выдан на основании Закона о наблюдении за иностранной разведкой. Кроме того, Барр, директор ФБР Кристофер Рей, глава ЦРУ Джина Хэспел и руководитель Национальной разведки США Дэниел Коутс работают над обзором методов сбора разведывательных данных, использованных для расследования деятельности предвыборного штаба Трампа в 2016 году.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.


Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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Тег Россия, США, расследование, Трамп, вмешательство, доклад, Мюллер

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Источник:

ТАСС

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