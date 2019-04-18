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"Игра окончена": Трамп отреагировал на доклад спецпрокурора Мюллера

Сегодня, 18:09

Американский президент заявил о поражении своих политических неприятелей

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria.

Подтверждение генпрокурором США Уильямом Барром того, что двухлетнее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа с Россией, является окончательной победой действующего американского президента.

Так считает сам Дональд Трамп, который после заявления главы американского Минюста опубликовал на своей странице в Twitter изображение соответствующего содержания.

На коллаже с его снимком со спины находится надпись: "Никакого сговора. Никаких помех следствию. Игра окончена для тех, кто меня ненавидит, и для леворадикальных демократов". При этом изображение выполнено в стиле популярной фентези-саги "Игра престолов".

Вдобавок к этому Трамп опубликовал видеоподборку отрывков из своих выступлений, в которых он неоднократно отрицал наличие какого-либо сговора между его командой и Кремлем.

"Никакого сговора. Никаких преград следствию", – подписал он ролик.

Напомним, ранее генпрокурор Барр на основе доклада Мюллера сообщил Конгрессу об отсутствии доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.


Мы также писали, что после окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа. 

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Тег Трамп, Дональд Трамп, выборы в США, вмешательство России

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