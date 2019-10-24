Дональд Трамп нашел причину проблем на Ближнем Востоке

Трамп напомнил о колоссальных финансовых затратах США на военные операции на Ближнем Востоке

Фото: REUTERS/Leah Millis

Безопасность на Ближнем Востоке только пострадала от военных кампаний последней пары десятилетий с участием США. С таким признанием выступил в среду в телеобращении из Белого дома к согражданам по поводу ситуации вокруг Сирии и Турции президент США Дональд Трамп.

При этом он обвинил своего предшественника на посту главы американской администрации – демократа Барака Обаму – в стремлении осуществить смену режима в Сирии. Эта попытка Обамы потерпела провал, заявил республиканец Трамп.

"Через 8 долгих лет после неудавшейся попытки президента Обамы осуществить смену режима войска США все еще находятся "на земле" в Сирии", – сказал американский лидер.

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Он напомнил о колоссальных финансовых затратах США на военные операции на Ближнем Востоке.

"Мы потратили 8 трлн долларов на войны на Ближнем Востоке, никогда не желая победить в этих войнах. Однако после всех этих денежных затрат и гибели людей Ближний Восток менее безопасен и менее стабилен, чем до того, как начались данные конфликты", – подчеркнул Трамп.

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Ранее Дональд Трамп заявил, чтодля Соединенных Штатов пришло время выйти из бесконечных войн в Сирии и вернуть американских военных домой.

"Пришло время для нас выйти из этих нелепых бесконечных войн и вернуть наших солдат домой… Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды теперь должны справляться с этой ситуацией", – написал Трамп.

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