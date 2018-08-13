Дональд Трамп в Twitter назвал участников заговора против себя

Глава Белого дома забросил в сторону СМИ обвинения, что те умалчивают "наибольшую историю современности"

Президент США Дональд Трамп считает, что Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции США сговорились, разработали и воплощали специальную программу, только чтобы не допустить победы Трампа на президентских выборах в 2016 году. Об этом сообщил президент США в Twitter.

Информация о заговоре указанных ведомств прозвучала раньше от конгрессмена с "Республиканской партии" Даррелла Иссы в эфире канала "Fox News".

Теперь же Трамп выразил свою позицию: мол, эту информацию можно считать правдивой.

"Похоже, Министерство юстиции (и ФБР) разработали программу, чтобы не дать Дональду Трампу стать президентом", – написал глава Белого дома и забросил в сторону СМИ обвинения, что те умалчивают "наибольшую историю современности".

К слову, в комментариях к указанному посту – больше юмора, чем серьезного обсуждения. Например, один из пользователей с удивлением отметил: "Да кто же такой этот Дональд Трамп, о котором вы все время пишете?"

Ранее Трамп на присяге хотел заменить Библию своей книгой.

Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани утверждает, что спецпрокурор Роберт Мюллер говорил ему о планах к 1 сентября завершить расследование, касающееся возможных попыток главы Белого дома препятствовать правосудию.