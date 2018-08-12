Расследование по "российскому делу" Трампа завершат к 1 сентября – адвокат

Мюллер в мае прошлого года приступил к расследованию приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани утверждает, что спецпрокурор Роберт Мюллер говорил ему о планах к 1 сентября завершить расследование, касающееся возможных попыток главы Белого дома препятствовать правосудию. Соответствующее заявление Джулиани сделал в интервью телеканалу Си-эн-эн, – передает ТАСС.

По его словам, Мюллер обозначил указанную дату в разговоре с ним еще около двух месяцев назад. "Когда мы говорили о том, когда этот доклад может быть подготовлен, он (Мюллер – прим. Ред.) назвал 1 сентября в качестве разумной даты для завершения [расследования]", – сказал Джулиани.

Речь идет о той части проводимого Мюллером широкого разбирательства в связи с предполагаемым сговором между помощниками Трампа и Москвой, которая касается возможных попыток президента США препятствовать данному расследованию. При этом Джулиани не исключил, что мог неправильно понять Мюллера, когда тот говорил о датах.

В интервью адвокат президента также отверг утверждения, что попытки воспрепятствовать правосудию могли иметь место. В частности, он заявил, что Трамп не говорил с экс-директором ФБР Джеймсом Коми по поводу возможности прекратить расследование, которое тогда велось в отношении Майкла Флинна, занимавшего пост помощника президента по национальной безопасности и впоследствии уволенного.

"Никакого разговора о Майкле Флинне не было", – сказал Джулиани.

Ранее он заявлял, что юристы американского лидера без энтузиазма относятся к любым вопросам, связанным с воспрепятствованием правосудию. Однако впоследствии Джулиани не исключил, что команда юристов президента может позволить Мюллеру допросить Трампа по этой теме.

На текущей неделе Джулиани сообщил, что подготовленные им и его коллегами контрпредложения по поводу возможной дачи Трампом показаний направлены спецпрокурору.

Мюллер в мае прошлого года приступил к расследованию приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году и якобы имевшего место сговора между помощниками Трампа и Москвой. Президент США и лица из его окружения неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Ранее у Трампа отказались от предложения ФБР по условиям допроса в "российском деле".

Напомним, в конце июля адвокат Трампа Руди Джулиани рассказал, при каких условиях американский президент согласится дать показания о вмешательстве России для спецпрокурора Роберта Мюллера.

Адвокат отметил, что Трамп ответит на вопросы Мюллера только в том случае, если они ограничатся темой российского вмешательства в американские выборы 2016 года.