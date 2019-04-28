Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Трамп вновь проигнорировал ежегодный прием корреспондентов Белого дома

28 апреля, 15:43

В это время он находился на политическом митинге в Грин-Бей

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis.

Глава США Дональд Трамп в субботу, 27 апреля, вновь не пришел на традиционный ежегодный ужин к корреспондентам Белого дома. В этот день он предпочел участие в политическом митинге в Грин-Бей (штат Висконсин).

Трамп бойкотирует прием Ассоциации корреспондентов Белого дома уже в третий раз. От присутствия на мероприятии отказался и целый ряд представителей его администрации.

Выступая перед своими сторонниками, он в очередной раз назвал СМИ "врагами народа".

"Они – обманщики. И знаете, что хуже всего? Составляемые ими рейтинги, потому что люди им не верят", – заявил президент США.

Присутствие на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома не обязательная для президентов Америки, но эта традиция в общем и целом соблюдается с 1921 года. До Трампа последним, кто отказался посетить мероприятие, стал в 1981 году глава американского государства Рональд Рейган, у которого была для этого убедительная причина. Незадолго до приема он пережил покушение и восстанавливался от пулевого ранения.

Напомним, недавно американский президент Дональд Трамп язвительно отозвался орешении бывшего вице-президента США Джо Байдена баллотироваться на должность следующего главы Белого дома. Комментируя его официальное заявление об участии в президентской гонке, действующий глава государства поставил под сомнение умственные способности Байдена.

Стоит отметить, что Трамп уже не впервые так резко отзывается о бывшем вице-президенте – когда он в прошлом месяце намекнул на свое участие в выборах, президент назвал его "человеком с низким IQ".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, Трамп, прием, корреспондент, Белый дом

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп вновь проигнорировал ежегодный прием корреспондентов Белого дома". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Трамп считает, что НАТО для Америки – плохая сделка": интервью с Александром Вершбоу

Сегодня, 07:27

Когда НАТО приглашает новых членов, он должен ответить на вопрос: "Есть ли стратегия защиты этих стран?"

"Минск-2" Зеленскому не поможет: в США рассказали, как вернуть мир на Донбасс

Сегодня, 05:37

Новоизбранный президент хочет перезагрузить переговорный процесс, но Москва вряд ли согласиться, считает Дэвид Краймер

Кремль ответил на предложение Трампа по ядерному разоружению

Сегодня, 05:06

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Москве нужны более конкретные предложения

Госдеп США не советует американцам посещать Шри-Ланку

Вчера, 03:14

Госдепартамент отдал распоряжение вывезти из страны всех детей американских госслужащих

Кардиологи изменили нормы артериального давления

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

10 российских сериалов, за которые не стыдно

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

Больно смотреть: В соцсетях показали ж/д вокзал в Донецке. Фото

10 научных загадок, на которые пока нет ответа

Свежесть и чистота: как избавиться от плесени в стиральной машине

Снимок Аллы Пугачевой без фотошопа напугал сеть

Троицкий рассказал, как Медведев обманул Макаревича

9 красивейших стран Европы, в которых пока мало туристов

15 самых жутких и странных существ на планете

НБУ снизил учетную ставку: далеко ли до расцвета экономики

Сегодня, 07:51

Эксперты считают, что это "демонстрация намерений", а в перспективе ставка должна снизиться вдвое

Индекс шашлыка: как подорожали в Украине мясо, овощи и хлеб

Сегодня, 07:00

Майский пикник за год подорожал из-за лука, хлеба и зелени

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

26 апреля, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

26 апреля, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Какие сюрпризы ждут пенсионеров в Украине

4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей

Кто красивее? Дочери моделей, ставшие новыми идеалами красоты