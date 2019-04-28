Трамп вновь проигнорировал ежегодный прием корреспондентов Белого дома

В это время он находился на политическом митинге в Грин-Бей

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis.

Глава США Дональд Трамп в субботу, 27 апреля, вновь не пришел на традиционный ежегодный ужин к корреспондентам Белого дома. В этот день он предпочел участие в политическом митинге в Грин-Бей (штат Висконсин).

Трамп бойкотирует прием Ассоциации корреспондентов Белого дома уже в третий раз. От присутствия на мероприятии отказался и целый ряд представителей его администрации.

Выступая перед своими сторонниками, он в очередной раз назвал СМИ "врагами народа".

"Они – обманщики. И знаете, что хуже всего? Составляемые ими рейтинги, потому что люди им не верят", – заявил президент США.

Присутствие на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома не обязательная для президентов Америки, но эта традиция в общем и целом соблюдается с 1921 года. До Трампа последним, кто отказался посетить мероприятие, стал в 1981 году глава американского государства Рональд Рейган, у которого была для этого убедительная причина. Незадолго до приема он пережил покушение и восстанавливался от пулевого ранения.

Напомним, недавно американский президент Дональд Трамп язвительно отозвался орешении бывшего вице-президента США Джо Байдена баллотироваться на должность следующего главы Белого дома. Комментируя его официальное заявление об участии в президентской гонке, действующий глава государства поставил под сомнение умственные способности Байдена.

Стоит отметить, что Трамп уже не впервые так резко отзывается о бывшем вице-президенте – когда он в прошлом месяце намекнул на свое участие в выборах, президент назвал его "человеком с низким IQ".

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