Главный соперник Трампа начал гонку за кресло президента США

Экс-вице-президент Америки Джо Байден объявил о начале своей президентской кампании

Джо Байден. Фото: REUTERS/Joshua Roberts.

Бывший вице-президент США, член и один из лидеров Демократической партии Джо Байден впервые официально подтвердил свое участие в гонке за президентское кресло в 2020 году.

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"Мы боремся за душу нашего народа. Если мы дадим Дональду Трампу восемь лет в Белом доме, он фундаментально и навсегда изменит характер народа. Я не могу остаться в стороне и наблюдать за происходящим. Поэтому сегодня я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США", – заявил он в видеообращении, опубликованном на его канале в YouTube.

25 апреля у Байдена ожидается первое мероприятие по сбору средств на президентскую кампанию, которое состоится в городе Филадельфия.

Позже, 29 апреля в Питтсбурге, штат Пенсильвания, Байден проведет первый митинг. Кандидат в президенты встретится с профсоюзными активистами, после чего начнет предвыборный тур по штатам, где в начале следующего года пройдут праймериз и собрания партийных активистов: в Айову, Нью-Гэмпшир, Южную Каролину и Неваду.

Стоит отметить, что он стал двадцатым по счету членом Демократической партии, который заявил о своем участии в президентской гонке.

Согласно опросу исследовательской службы Morning Consult, наибольшей популярностью пользуется именно Байден с 30% поддержки, поэтому именно он считается главным соперником действующего президента Дональда Трампа.

Напомним, что слухи о выдвижении Джо Байдена в президенты появились ранее в этом году. Якобы, выступая в узком кругу своих соратников в марте, он выразил намерение вступить в борьбу за высший административный пост США.

Мы также писали о секс-скандале вокруг этого политика. Не так давно несколько женщин заявили, что Байден проявлял к ним знаки внимания, которые вполне можно расценить как сексуальные домогательства – гладил по волосам, трогал за бедра и целовал в затылок.

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