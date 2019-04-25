Главный соперник Трампа начал гонку за кресло президента США
Экс-вице-президент Америки Джо Байден объявил о начале своей президентской кампании
Бывший вице-президент США, член и один из лидеров Демократической партии Джо Байден впервые официально подтвердил свое участие в гонке за президентское кресло в 2020 году.
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"Мы боремся за душу нашего народа. Если мы дадим Дональду Трампу восемь лет в Белом доме, он фундаментально и навсегда изменит характер народа. Я не могу остаться в стороне и наблюдать за происходящим. Поэтому сегодня я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США", – заявил он в видеообращении, опубликованном на его канале в YouTube.
25 апреля у Байдена ожидается первое мероприятие по сбору средств на президентскую кампанию, которое состоится в городе Филадельфия.
Позже, 29 апреля в Питтсбурге, штат Пенсильвания, Байден проведет первый митинг. Кандидат в президенты встретится с профсоюзными активистами, после чего начнет предвыборный тур по штатам, где в начале следующего года пройдут праймериз и собрания партийных активистов: в Айову, Нью-Гэмпшир, Южную Каролину и Неваду.
Стоит отметить, что он стал двадцатым по счету членом Демократической партии, который заявил о своем участии в президентской гонке.
Согласно опросу исследовательской службы Morning Consult, наибольшей популярностью пользуется именно Байден с 30% поддержки, поэтому именно он считается главным соперником действующего президента Дональда Трампа.
Напомним, что слухи о выдвижении Джо Байдена в президенты появились ранее в этом году. Якобы, выступая в узком кругу своих соратников в марте, он выразил намерение вступить в борьбу за высший административный пост США.
Мы также писали о секс-скандале вокруг этого политика. Не так давно несколько женщин заявили, что Байден проявлял к ним знаки внимания, которые вполне можно расценить как сексуальные домогательства – гладил по волосам, трогал за бедра и целовал в затылок.
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