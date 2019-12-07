Доверяй, но проверяй: в США прокомментировали "нормандскую встречу"

Белый дом / Фото: Pixabay

9 декабря в Париже пройдет очередной саммит в "нормандском формате". В нем примут участие главы четырех стран: Украины, Франции, Германии и России. Американские эксперты не верят России, а также не полагают большие надежды на успех от переговоров. Об этом сообщает Голос Америки.

Как сообщается, в США такую позицию разделяют как демократы, так и республиканцы.

"Когда привлечена Россия, все надо воспринимать скептически. Как говорится, доверяй, но проверяй. Мы должны смотреть на эти переговоры с широко открытыми глазами. Россия часто заключает соглашения, которые не соблюдает", – говорит конрессмен Енди Геррис.

Экс-посол США в Украине Джон Гербст также не верит в прорыв после переговоров.

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"Думаю, что Путин до сих пор не хочет идти на компромисс и закончить войну, его войну на Донбассе. Думаю, его надежды, что президент Зеленский пойдет на ненужный и опасный компромисс, не сбудутся. Думаю, во время самого события не будет большого прогресса, но это будет частью процесса, который научит Путина, что он должен вывести свои войска из Донбасса", – прокомментировал экс-посол.

Также американские представители подчеркнули, что Германия и Франция играют в переговорах важную роль не только как посредники между Украиной и Россией. По мнению политиков, их голоса могут повлиять на ход переговоров.

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Вице-президент центра стратегических и международных исследований Гезер Конли обеспокоена пророссийской позицией президента Франции Эммануэля Макрона.

"Ее (позицию Макрона, – ред.) плохо понимают в Европе и тут, в Вашингтоне. Я обеспокоена тем, что они могут начать снимать европейские санкции с России, хотя та не изменяет свое поведение. Но если лидеры Германии и Франции поддержат позицию президента Зеленского, что должна измениться ситуация на границе, нужно разоружение, отведение иностранных сил ранее, чем пройдут выборы, все будет хорошо", – сказала Конли.

Напомним, что ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны для подготовки к встрече "Нормандской четверки" .

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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