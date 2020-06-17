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Дуда может встретится с Трампом

17 июня, 04:04

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Пока в Белом доме отказались прокомментировать данную информацию

Президент Польши Анджей Дуда, который попал в скандал из-за высказываний об ЛГБТ, может посетить Белый дом и стать первым иностранным лидером, которого глава американской администрации Дональд Трамп примет в своей официальной резиденции в столице страны. Об этом сообщила Politico со ссылкой на свои источники в правительствах обеих стран.

Сейчас стороны на данный момент согласовывают детали визита польского лидера в США. Приезд в Вашингтон Дуды может, скорее всего, совпасть с планами Трампа объявить об увеличении численности американского воинского контингента в Польше, передислоцировав туда часть военнослужащих из Германии. Также 28 июня в Польше пройдут выборы, на которых Дуда намерен переизбраться. Выборы польского президента произойдут при помощи почты.

Визит может состояться уже на следующей неделе. В польском правительстве сообщили СМИ, что ведутся переговоры по американо-польскому оборонному соглашению под названием "Форт Трамп".

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В Белом доме отказались прокомментировать данную информацию. В июне прошлого года Дуда уже посещал американскую столицу.

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Польша США Дональд Трамп Анджей Дуда

Источник: ТАСС

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