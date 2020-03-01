Джо Байден победил в первом штате на праймериз демократов

После трех проигрышей подряд – в Айове, Нью-Гемпшире и Неваде – бывший вице-президент США Джозеф Байден одержал свою первую победу на праймериз Демократической партии перед президентскими выборами, которые состоятся в октябре этого года.

Как сообщает The New York Times, согласно результатам обработки 100% бюллетеней внутренних выборах демократов в штате Южная Каролина 29 февраля, он заручился поддержкой 48,4% избирателей.

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На втором месте – со значительным отставанием от лидера – экс-сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс (19,9%). Миллиардер Том Стейер занял третье место с 11,3% голосов и объявил о том, что покидает предвыборную гонку.

Победитель кокусов в Айове, экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттеджич набрал 8,2%, а сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен – 7,1%.

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Согласно внутренним правилам Демократической партии, кандидатом на президентских выборах будет выдвинут тот, кто на национальном съезде партии 13-16 июля в совокупности наберет не менее 1991 голосов делегатов.

По предварительным результатам голосования в четырех штатах, лидерство сохраняет Берни Сандерс – он заручился поддержкой 54 делегатов. Байден получил 44 голоса, Буттеджадж – 26, Уоррен – восемь, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар – семь.

Напомним, что еще осенью политологи единогласно называли Джо Байдена основным соперником Трампа от демократов. Однако после попытки его однопартийцев в Конгрессе США объявить 45-му президенту импичмент рейтинги Байдена устремились вниз.

Подробнее об этом читайте в материале "Импичмент Трампа провален: последствия для США и для Украины" на сайте "Сегодня".

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