Джо Байден проиграл выборы демократов уже в третьем штате

Бывший вице-президент США Джо Байден, который ранее проиграл на внутренних выборах Демократической партии в штатах Айова и Нью-Гемпшир, не смог заручиться поддержкой демократов в третьем штате подряд.

По данным телекомпании СNN, Байден, который считался одним из главных конкурентов действующего президента-республиканца Дональда Трампа, занял второе место, набрав 19,2% на кокусах в Неваде.

Он заметно отстает от своего однопартийца Берни Сандерса, который получил 46,6% голосов партийных активистов. Он же победил на праймериз в Нью-Гемпшире.

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На третьем месте – победивший в Айове экс-мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттиджич с 15,4%. За ним следуют сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (10,3%) и сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар (4,5%).

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Напомним, что еще осенью политологи единогласно называли Джо Байдена основным соперником Трампа от демократов. Однако после попытки его однопартийцев в Конгрессе США объявить 45-му президенту импичмент, рейтинги Байдена устремились вниз.

Отправить его в отставку Демократическая партия не смогла, а Трамп заявил о причастности Джо Байдена и его сына, который работал в украинской энергетической компании Burisma, к коррупции.

Подробнее об этом читайте в материале "Импичмент Трампа провален: последствия для США и для Украины" на сайте "Сегодня".

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