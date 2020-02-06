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Главный соперник Трампа на выборах теряет позиции – политолог

6 февраля, 13:53

Виталий Рябошапка

На праймериз демократов в Айове Джо Байден занял только четвертое место

Джо Байден. Фото: REUTERS/Rick Wilking

Джо Байден. Фото: REUTERS/Rick Wilking

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Неудачная попытка членов Демократической партии отправить в отставку 45-го президента СШАтолько улучшила его рейтинги – непосредственно перед голосованием в Сенате уровень одобрения Дональда Трампа вырос до 49%.

В то же время, о бывшем вице-президенте Джо Байдене, которого еще недавно рассматривали в качестве основного оппонента Трампа, этого не скажешь.

Читайте также: Кто против Трампа: что нужно знать о кандидатах в президенты США

Об этом сайту "Сегодня" заявил политический эксперт, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Андрей Мартынов.

"Процедуру импичмента демократы начали под предлогом "неконституционных действий" Трампа при попытке добиться доказательств коррупции семьи Байдена в Украине. Провал процедуры импичмента вывел Байдена на четвертое место среди кандидатов демократов на праймериз в штате Айова. Если дела будут идти так и дальше, то к "супервторнику", праймериз 3 марта, вообще может встать вопрос о целесообразности дальнейшего участия Байдена в гонке", – отметил он.

Подробнее о том, чем для США могут обернуться результаты голосования Конгресса по резолюции об отставке Дональда Трампа, читайте в материале "Импичмент Трампа провален: последствия для США и для Украины" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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Источник: Сегодня

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