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Джо Байден улучшил свои позиции в президентской гонке демократов

18 марта, 05:26

Елена Кузьмич

Накануне он одержал победу в штате Вашингтон

Бывший вице-президент США Джо Байден, который борется за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на президентских выборах в ноябре текущего года, одерживает уверенную победу на праймериз в штате Флорида, сообщают СМИ.

По результатам подсчета 87% голосов избирателей, за него проголосовал 61% против 22% голосов, которые набрал его основной соперник сенатор Берни Сандерс.

Голосование продолжается в штатах Иллинойс и Аризона, где, по предварительным данным, Байден также лидирует.

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Накануне он одержал победу в штате Вашингтон, неделю назад обошел Сандерса еще в четырех штатах – Миссури, Миссисипи, Мичигане и Айдахо.

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Ранее планировалось, что праймериз демократов пройдут также в штате Огайо, однако глава департамента здравоохранения штата Эми Эктон объявила из-за коронавируса режим ЧС, в связи с чем праймериз в штате отложены.

Ранее бывший вице-президент закрепил за собой звание лидера предвыборной гонки.

Больше о противниках президента США Дональда Трампа в Демократической партии читайте на сайте "Сегодня" в статье "Кто против Трампа: сенсации и интриги праймериз в США".

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выборы США праймериз Джо Байден

Источник: Интерфакс

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