Джулиани заявил, что собранные в Украине улики докажут безосновательность обвинений в адрес Трампа

Проводя расследование относительно тайного сговора и коррупции в Украине в 2016 году, я действовал исключительно как адвокат, - заверил Джулиани

/ Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани уверен, что информация, полученная им в Украине, докажет безосновательность обвинений в отношении американского лидера со стороны политических оппонентов.

Об этом он написал в Twitter.

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"Проводя расследование относительно тайного сговора и коррупции в Украине в 2016 году, я действовал исключительно как адвокат, который защищает клиента перед лицом ложных обвинений. Они постоянно менялись по мере того, как их опровергали", — заявил Джулиани. "Когда все улики увидят свет, будет доказано, что президент невиновен, а продолжающийся фарс является такой же фальсификацией и вымыслом, как и сговор с Россией, возможно, даже хуже", — подчеркнул он.

Джулиани также назвал имена трех адвокатов, которые будут представлять его интересы в рамках разбирательства об импичменте Трампа.

В сентябре американские СМИ сообщили о давлении, которое в ходе июльского телефонного разговора президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленского для возобновления расследования в отношении сына бывшего вице-президента США и кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Это стало поводом для процедуры импичмента, которую в Палате представителей США начали члены Демократической партии. На прошлой неделе нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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