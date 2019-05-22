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Экс-директора по коммуникациям Белого дома вызывают "на ковер" в Конгресс

22 мая, 02:50

Доналдсон должна явиться в комитет 24 июня. Хикс сотрудничала с Мюллером во время разбирательства

Фото: AFP

Глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер обязал явиться в комитет на слушания для дачи показаний по поводу предполагаемых случаев злоупотребления властью со стороны президента Дональда Трампа экс-директора по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, а также Энни Доналдсон — экс-главу аппарата бывшего юрисконсульта главы государства Дональда Макгана. Об этом говорится в распространенном комитетом заявлении Надлера.

Демократ также обязал Хикс и Доналдсон предоставить до 4 июня документы, имеющие отношение к деятельности спецпрокурора Роберта Мюллера, в течение двух лет проводившего расследование дела о приписываемом РФ вмешательстве в ходе избирательной кампании 2016 года в США. Доналдсон должна явиться в комитет 24 июня. Хикс сотрудничала с Мюллером во время разбирательства.

В понедельник Белый дом позволил своему бывшему юрисконсульту Макгану проигнорировать аналогичную повестку на запланированные на вторник слушания юридического комитета, связанные с итогами завершенного Мюллером расследования.

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Тег США, конгресс, Трамп, Мюллер

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ТАСС

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