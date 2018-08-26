Экс-нунций в США обвинил Папу Франциска в укрывательстве кардинала-педофила

По словам бывшего представителя Ватикана, Франциск после избрания был проинформирован о преступлениях священнослужителя

Бывший постоянный дипломатический представитель Папы Римского в США архиепископ Карло Мария Вигано заявил, что церковное руководство с 2000 года знало об обвинении в педофилии против архиепископа Вашингтона кардинала Теодора Маккэррика, а папа Франциск был проинформирован об этом деле после избрания на престол в 2013 году, однако не принял никаких мер.

Соответствующее письмо Вигано, в котором он обращается к понтифику с призывом об отставке, опубликовало издание "Ла верита".

Католические издания отмечают, что к обвинениям следует относиться с осторожностью, поскольку он считается представителем антипапского консервативного крыла католической иерархии и сам обвиняется в растлении малолетних. Его имя уже фигурировало в громком скандале об утечке конфиденциальных документов "Ватиликс".

Тогда в письмах папе Бенедикту XVI Вигано, работавший в государственном секретариате Ватикана, разоблачал коррупцию в папском городе-государстве. Он убежден, что именно из-за этого был удален из Ватикана и направлен в 2011 году нунцием в США. Эту должность он занимал до апреля 2016 года.

Примечательно, что откровения Вигано появились в день, когда Франциск завершает свою поездку в Ирландию, где вновь затрагивалась проблема педофилии в лоне церкви. Папа признал ответственность католического руководства за преступления священников-педофилов.

Кардинал Маккэррик сам подозревается в том, что растлил малолетнего и вступал в сексуальные отношения со взрослыми семинаристами, когда был простым священником. В конце июля он подал в отставку под нажимом американских епископов.

Ранее в этом месяце генеральный прокурор американского штата Пенсильвания обвинил римско-католических священников штата в сексуальном насилии над более чем тысячей детей за последние 70 лет. Власти заявляют, что церковь заставляла жертв молчать, используя "веру как оружие", и скрывала преступления священников.

Напомним, что ранее Франциск попросил прощения у всех, кто пострадал от насилия со стороны священников.