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Экс-полицейскому, который застрелил афроамериканца в Атланте, грозит смертная казнь

18 июня, 04:30

Елена Вус Елена Вус

В полиции Рольфе работал с 2013 года

Бывший офицер полиции города Атланта (США, Джорджия) Гарретт Рольфе был обвинен в убийстве 27-летнего темнокожего Рэйшарда Брукса.

Как сообщает CNN, Рольфе зачитали обвинения в совершении уголовного преступления и нападении со огнестрельным оружием. Полицейскому грозит пожизненное заключение или смертная казнь в случае осуждения.

Отмечается, что в полиции Рольфе работал с 2013 года. За все время его каръеры у него были несколько жалоб. В частности, жалобы о применении им силы поступали в полицию еще в 2016 году, в результате чего полицейский получил выговор. В этот раз полицейского уволили после стрельбы.

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Как сообщалось, протестующие перекрыли главную магистраль в Атланте и сожгли один из ресторанов, возле которого полиция в пятницу вечером, 12 июня, застрелила темнокожего мужчину, 27-летнего Рэйшарда Брукса. Стало известно, что он заснул а автомобиле заблокировав парковку ресторана. Когда полицейские попытались арестовать его, он оказал сопротивление и пытался бежать, выхватив у полицейского электрошокер. На камере видеонаблюдения можно увидеть, как полицейский вдогонку стреляет в Брукса, тот от полученных ранений скончался на месте.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции. В документе говорится о более строгих правилах применения силы полицейскими.

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США убийство полицейские атланта

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