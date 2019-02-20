Экс-руководитель ФБР назвал Трампа агентом Кремля

Эндрю Маккейб объяснил, почему ФБР вело контрразведывательное расследование в отношении президента США

Эндрю Маккейб. Фото: AFP

Экс-руководитель ФБР назвал Трампа агентом Кремля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d70/338/5c6d703383df8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d70/338/5c6d703383df8.jpg 2019-02-20T17:20:00+02:00 США Эндрю Маккейб объяснил, почему ФБР вело контрразведывательное расследование в отношении президента США

Экс-заместитель директора и бывший и.о. главы ФБР Эндрю Маккейб не исключает, что американский президент Дональд Трамп может быть работать на спецслужбы России. Именно поэтому служба под его руководством начала расследование в отношении главы государства.

"Допускаю, что это возможно. И именно по этой причине мы начали наше расследование, и мне очень хотелось бы узнать, к чему это приведет", – заявил он в интервью CNN.

По словам Маккейба, в 2017 году он начал контрразведывательное расследование против Трампа после того, как тот уволил директора ФБР Джеймса Коми, а лидеры Конгресса не возражали против этого.

Он утверждает, что никто из восьмерых законодателей, включая представителей Республиканской партии – лидера большинства в Сенате Митча Макконнелла и спикера Палаты представителей Пола Райана.

"Никто не возразил. Ни по юридическим соображениям, ни по конституционным, ни по фактическим", – подчеркнул экс-глава ФБР.

Напомним, ранее Эндрю Маккейб заявил, что Трамп не поверил в доклад американской разведки о том, что КНДР обладает ракетами, способными достичь территории США, так как в обратном его заверил российский президент Владимир Путин.

Как мы уже писали, президенты США и России встретились в прошлом июле в финском Хельсинки. Более двух часов президенты общались тет-а-тет, затем на рабочий завтрак к ним примкнули члены делегаций.

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