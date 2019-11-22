Экс-сотрудница Белого дома рассказала, почему при Обаме Украине не поставляли Javelin

ПТРК Javelin / Фото: Минобороны Украины

Вашингтон при администрации предыдущего президента Барака Обамы не поставлял Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin из-за опасений спровоцировать Россию. Такое мнение выразила Фиона Хилл, которая ранее работала старшим директором по России Совета национальной безопасности Белого дома.

"Думаю, это делалось по большей части из политических соображений, связанных с опасениями о том, что это спровоцирует русских в зависимости от того, как это будет преподнесено", — сказала она на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, которые проводятся в рамках процедуры импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа.

На прошлой неделе госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что действующая американская администрация предоставила Киеву оружие, чтобы он "мог сражаться против россиян". По его словам, предыдущая администрация "предпочла этого не делать", решив "предоставить одеяла".

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В начале марта прошлого года Пентагон объявил, что Украина получит комплексы Javelin на общую сумму 47 млн долларов, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля того же года стало известно, что Украина получила это оружие.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно госсекретарь Майк Помпео сделал заявление по военной помощи США Украине. Он четко дал понять, что Вашингтон привержен обеспечению мира и стабильности в Украине без предварительных условий.

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Ранее в США заявляли, что за последние пять лет Вашингтон выделил на повышение обороноспособности украинских войск и защиту государственных границ страны более 1,1 млрд долларов. Отметим, что одним из важнейших этапов военной помощи было предоставление Украине знаменитых противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Однако позже Соединенные Штаты Америки восстановили всю военную помощь Украине – как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии соответствующих фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства. Читайте в материале "Сегодня", на что Украина потратит американские миллионы.

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