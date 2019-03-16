Экс-сотрудник разведки США признался, что шпионил в пользу Китая

К шпионской деятельности Хансен пытался привлечь действующего сотрудника разведуправления,

Фото: Pixabay

Экс-сотрудник разведки США признался, что шпионил в пользу Китая //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bb0/4f2/5c8bb04f2806d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bb0/4f2/5c8bb04f2806d.jpg 2019-03-16T09:28:00+02:00 США К шпионской деятельности Хансен пытался привлечь действующего сотрудника разведуправления,

Бывший сотрудник Агентства военной разведки (DIA) Рон Рокуэлл Хансе признал себя виновным в попытке шпионажа в польщу Китая. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Как сообщается, Хансен уволился из армии США в качестве прапорщика с опытом работы в области разведки сигналов и человеческого интеллекта. Он свободно говорит на китайском. В 2006 году DIA наняло Хансена на должность сотрудника по делам гражданской разведки.

"Как признал Хансен в соглашении о признании вины, в начале 2014 года агенты китайской разведки его завербовали, и он начал регулярно встречаться с ними в Китае… В ходе своих отношений с агентами китайской разведывательной службы Хансен получил сотни тысяч долларов в качестве компенсации за предоставленную им информацию", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что к шпионской деятельности он пытался привлечь действующего сотрудника разведуправления, который обратился в ФБР и стал источником информации для следователей.

Вынесение приговора назначили на 24 сентября.

Ранее сообщалось, что израильский суд признал экс-министра энергетики и инфраструктуры Гонена Сегева виновным в шпионаже в пользу Ирана и приговорил его к 11 годами лишения свободы.

Напомним, в Эстонии приговорили к тюремному сроку бывшего офицера Генерального штаба Вооруженных сил республики, признав его виновным в государственной измене.

Как постановил Харьюский уездный суд 11 февраля, 38-летний экс-майор Денис Метсавас передавал российской разведке секретные документы военного характера, за что он был приговорен к лишению свободы на 15,5 лет.

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