Экс-советник Трампа получил тюремный срок за ложь ФБР

7 сентября окружной суд Вашингтона приговорил Джорджа Пападопулоса, бывшего советника президента США Дональда Трампа, к 14 суткам тюремного заключения за дачу ложных показаний ФБР о своих встречах с представителями России в преддверии выборов президента в 2016 году. Об этом сообщает The New York Times.

Пападопулос также приговорен к штрафу в $9500, 200 часам общественных работ и году тюрьмы условно. Экс-советник Трампа стал первым фигурантом расследования команды спецпрокурора Роберта Мюллера, в отношении которого вынесен вердикт суда. Давая показания ФБР 27 января 2017 года по делу о вмешательстве РФ в американские выборы, Пападопулос заявил, что его встреча в марте 2016 года с лондонским профессором, у которого были связи с российскими чиновниками, состоялась до того, как он был назначен советником предвыборной кампании. В то же время, по данным следствия, в то время экс-советник Трампа уже знал о назначении.

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Пападопулос также рассказал, что еще до назначения встречался с некоей россиянкой. По данным следствия, встреча состоялась 24 марта 2016 года – после его прихода в команду Трампа. Эту россиянку профессор представил Пападопулосу как родственницу президента РФ Владимира Путина, хотя это было неправдой. 30 октября 2017 года Пападопулос признался в даче ложных показаний. В офисе Мюллера требовали для экс-советника президента шестимесячного тюремного заключения.

Спецпрокурор заявил, что ложные показания Пападопулоса "нанесли ущерб расследованию правительством вмешательства России в президентские выборы 2016 года".

Напомним, президент США Дональд Трамп, который ранее отметил, что США не являются "мишенью для России", заявил, что президента РФ Владимира Путина можно считать персонально ответственным за вмешательство России в американские выборы.

Как сообщалось, во время пресс-конференции в Хельсинки после личной встречи с Путиным Трамп не стал обвинять Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло.