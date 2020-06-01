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Эксперты озвучили причину смерти афроамериканца, из-за гибели которого начались протесты в США

1 июня, 23:54

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

«Он нуждался в глотке воздуха», - заявил адвокат семьи

Эксперты установили, что афроамериканец Джордж Флойд, из-за гибели которого начались протесты и беспорядки в США, умер из-за удушения при задержании в городе Миннеаполис (штат Миннесота – Ред.). Об этом заявил адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп, – информирует CNN.

Он умер после того, как белый полицейский Дерек Шовин при задержании афроамериканца применил жесткий удушающий прием. Всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании Флойда, уже уволили. А Шовин арестовали по обвинению в непредумышленном убийстве.

По словам адвоката, причиной смерти Флойда было "удушение, вызванное продолжительным давлением". Афроамериканец скончался на месте. "Джордж умер потому, что не мог дышать, он нуждался в глотке воздуха", — добавил Крамп.

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Но ранее судмедэксперты округа Хеннепин (штат Миннесота) ранее представили иные оценки. По их словам, не было обнаружено каких-либо свидетельств того, что Флойд умер из-за удушения. Они отмечали, что в число причин смерти афроамериканца входили имевшиеся у него заболевания, тот факт, что он был обездвижен, а также возможная интоксикация.

А проверка с целью для выяснения, употреблял ли Флойд алкоголь или наркотики, потребует нескольких недель.

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США протесты полиция беспорядки темнокожий афроамериканец

Источник: ТАСС

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