Массовые протесты в США: сгоревшие дома, разграбленные магазины, более 1300 арестов

В США во время массовых протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе после его задержания полицейскими правоохранители задержали свыше 1300 человек в 16 городах. Об этом сообщает Associated Press.

Также в издании пишут, что по меньшей мере 13 сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе протестов в Филадельфии (штат Пенсильвания).

В Сиэтле (штат Вашингтон) стражи порядка использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов.

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Напомним, из-за беспорядков в Миннеаполисе ввели комендантский час.

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз привлек бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за вызванных смертью афроамериканца массовых протестов и беспорядков, во время которых произошли столкновения с полицией.

Также мы публиковали фото и видео массовых протестов в разных городах. Так, сотрудники полиции Лос-Анджелеса (штат Калифорния) применили дубинки и резиновые пули для разгона протестующих.

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