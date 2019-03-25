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Экстремальные полеты истребителей США: невероятное видео из кабины пилота

Сегодня, 06:38

Американские летчики показали класс управления современными истребителями-бомбардировщиками над морем

Истребитель F/A-18 Super Hornets. Фото: facebook.com/USNavy
Истребитель F/A-18 Super Hornets. Фото: facebook.com/USNavy.
Экстремальные полеты истребителей США: невероятное видео из кабины пилота //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/798/63b/5c979863b062d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/798/63b/5c979863b062d.jpg США Американские летчики показали класс управления современными истребителями-бомбардировщиками над морем

Американские военные сняли на видео полет истребителей из состава палубной авиации Военно-морских сил США. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Так, самолеты F/A-18 Hornets и Super Hornets показали, как взлетают с авианосца Enterprise (CVN 65) и садятся на него. Также пилот пролетает над водой на небольшой высоте, устраивает маневры на высокой скорости, осуществляет крены (наклоны) и на высоко скорости проносится над авианосцем.

На видео можно увидеть и полет глазами пилота прямо из кабины, причем не только то, что за бортом истребителя, но и его панель управления, как летчик видит землю, ориентируется в воздухе.

F/A-18 Super Hornets – американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик; глубокая переработка истребителя F/A-18. Размах крыла на 20% больше, масса пустого самолета — на 3200 кг, максимальная взлетная масса — на 6800 кг больше по сравнению с исходной моделью (Hornets). По запасу топлива новая машина превосходит "Хорнет" на 33%, что позволило увеличить боевой радиус на 41%, а продолжительность полета — на 50%.

На вооружении имеет модернизированную шестиствольную 20-мм пушку М61А1 "Вулкан", боезапас 570 патронов, 11 узлов подвески для ракетного вооружения, общая боевая нагрузка различного вооружения 8 051 кг. Также самолет вооружены следующим вооружением: ракеты "воздух-воздух", "воздух-земля", корректируемые бомбы (450 кг), кассетные бомбы, свободнопадающие бомбы, напалмовые бомбы, ядерные бомбы (100/500 килотонн), неуправляемые ракеты.

Также мы показывали видео, как новейшие истребители США произвели дозаправку над морем. F-35B Lightning II дозаправились над Восточно-Китайским морем от танкера KC-130J

Напомним, как недавно стало известно, США на постоянной основе разместят в Европе новейшие истребители-бомбардировщики. Речь идет о многоцелевых боевых машинах, спроектированных с использованием технологии "стелс".

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Тег США, самолет, истребитель, авианосец, полет

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