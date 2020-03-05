Еще один круизный лайнер попал на карантин из-за коронавируса: подробности

У берегов Калифорнии изолировали круизный лайнер Grand Princess, на борту которого находятся около трех тысяч человек

После сообщений о том, с круизного лайнера Diamond Princess, который стоял на карантине из-за вспышки нового коронавируса, эвакуировали последнюю группу людей, появилась информация о новом лайнере, попавшем на карантин.

Как сообщает San Francisco Chronicle, у берегов Калифорнии из-за коронавируса изолировали круизный лайнер Grand Princess, на борту которого находятся около трех тысяч человек.

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Лайнер выполнял круиз из Сан-Франциско на Гавайи и должен был закончить рейс в субботу. Однако команде пришел указ срочно вернуться в порт отправления. Причина – у двух бывших пассажиров, которые находились на судне с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику, обнаружили коронавирусную инфекцию.

Один из зараженных, 71-летний житель пригорода Сакраменто, скончался. Сейчас на борту находятся 62 пассажира, которые также были на борту во время февральской поездки в Мексику. Власти считают, что они могли подвергнуться воздействию вируса и распространить недуг среди других людей. Сейчас у 20 человек на борту есть симптомы гриппа. На судно планируют доставить тесты, чтобы проверить людей, которые могли контактировать с зараженными, и тех, кто чувствует недомогание.

Напомним, на круизном лайнере Diamond Princess, который находился на карантине в японском порту Йокогама, находились около 3,7 тыс в начале февраля, заразились не менее 700 человек, пять человек умерли.

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