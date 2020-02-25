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Украинцы решили остаться на борту Diamond Princess

25 февраля, 01:30

В МИД подчеркнули, что если украинцы передумают, то в таком случае будут приниматься соответствующие меры

Начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Максим Коваленко заявил, что 24 из 25 граждан Украины, которые работают на круизном лайнере Diamond Princess, не собираются эвакуироваться в Украину. Об этом сообщает "Громадське радіо".

По его словам, с еще одним украинцем связаться не удалось.

"Их обязательства определяются контрактом, также учитываются их желания. На данный момент 24 из них сообщили, что не намерены пока возвращаться в Украину. Еще с одним украинцев еще устанавливается контакт", - заявил он.

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При этом он добавил, что если украинцы передумают относительно возвращения в Украину, то в таком случае будут приниматься соответствующие меры.

Как сообщалось, на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стал на рейд в японском порту Йокогама в начале февраля, было подтверждено 634 случая заражения COVID-19.

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На Diamond Princess находились 25 украинцев – все члены экипажа. Двое из них – мужчина и женщина, которые являются членами экипажа, – заразились коронавирусом.

19 февраля первая группа пассажиров после двух недель пребывания в карантине начала сходить на берег в японском портовом городе Иокогама. По данным японского Минздрава, в первую группу входят около 500 человек, у которых не было обнаружено коронавируса.

20 февраля два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess умерли.

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