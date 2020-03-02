С борта лайнера Diamond Princess эвакуировали последних пассажиров

Последнюю группу людей эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess, который стоял на карантине у берегов Японии из-за вспышки нового коронавируса.

Эвакуация членов экипажа, чьи анализы на коронавирус оказались отрицательными, началась в четверг, 26 февраля. 1 марта судно покинули около 130 членов экипажа. Среди них были граждане Индонезии, сообщает NHK со ссылкой на японского министра здравоохранения Кацунобу Като.

Теперь людей поместят на двухнедельный карантин в государственное учреждение, расположенное в префектуре Сайтама. Их отпустят после повторных анализов, если их результаты будут отрицательными.

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Сам же круизный лайнер продезинфицируют и отправят на техническое обслуживание на верфь.

Отмечается также, что все чиновники Минздрава, которые находились на борту судна, сдали тест на коронавирус. В результате анализы не выявили заболевание ни у одного из сотрудников ведомства.

Как сообщалось, на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стал на рейд в японском порту Йокогама в начале февраля, не менее 700 человек заразились COVID-19. Пять человек умерли.

На Diamond Princess находились 25 украинцев – все члены экипажа. Двое из них – мужчина и женщина, которые являются членами экипажа, – заразились коронавирусом.

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