Еще один штат США решил судиться с Китаем из-за коронавируса

«Миссисипи заслуживают справедливости, и я буду добиваться этого в суде», - заявил представитель штата

Американский штат Миссисипи объявил о планах подать иск против Китая и взыскать с него ущерб из-за реакции Пекина на коронавирус.

Об этом пишет здание The Hill.

Генеральный прокурор штата Линн Фитч заявила, что "слишком много жителей Миссисипи пострадало в результате замалчивания со стороны Китая".

Реклама

"Мы не можем позволить им действовать безнаказанно. Миссисипи заслуживают справедливости, и я буду добиваться этого в суде", – добавила она.

Прокурор также намерена требовать от Китая возмещения ущерба.

В тренде США грозит вторая волна эпидемии COVID-19: подробности

Фитч призывает представителей Миссисипи в американском конгрессе поддержать закон, недавно представленный сенатором Томом Коттоном и конгрессменом Дэном Креншо, который позволит американцам подать в суд на Пекин, чтобы возместить убытки за потери, вызванные новым коронавирусом.

Ранее генеральный прокурор штата Миссури подал иск против Пекина в связи с его реакцией на COVID-19 и потребовал возместить ущерб, чтобы компенсировать "огромные человеческие потери, человеческие страдания и экономические потрясения", вызванные пандемией.

Реклама

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан назвал иск со стороны Миссури абсурдным шагом.

"Этот так называемый судебный процесс очень абсурден и не имеет никакой фактической и правовой основы", – сказал он, отметив, что Китай действовал "открыто, прозрачно и ответственно" в борьбе с COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама