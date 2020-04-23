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Еще один штат США решил судиться с Китаем из-за коронавируса

23 апреля, 05:07

Елена Кузьмич

«Миссисипи заслуживают справедливости, и я буду добиваться этого в суде», - заявил представитель штата

Американский штат Миссисипи объявил о планах подать иск против Китая и взыскать с него ущерб из-за реакции Пекина на коронавирус.

Об этом пишет здание The Hill.

Генеральный прокурор штата Линн Фитч заявила, что "слишком много жителей Миссисипи пострадало в результате замалчивания со стороны Китая".

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"Мы не можем позволить им действовать безнаказанно. Миссисипи заслуживают справедливости, и я буду добиваться этого в суде", – добавила она.

Прокурор также намерена требовать от Китая возмещения ущерба.

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Фитч призывает представителей Миссисипи в американском конгрессе поддержать закон, недавно представленный сенатором Томом Коттоном и конгрессменом Дэном Креншо, который позволит американцам подать в суд на Пекин, чтобы возместить убытки за потери, вызванные новым коронавирусом.

Ранее генеральный прокурор штата Миссури подал иск против Пекина в связи с его реакцией на COVID-19 и потребовал возместить ущерб, чтобы компенсировать "огромные человеческие потери, человеческие страдания и экономические потрясения", вызванные пандемией.

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Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан назвал иск со стороны Миссури абсурдным шагом.

"Этот так называемый судебный процесс очень абсурден и не имеет никакой фактической и правовой основы", – сказал он, отметив, что Китай действовал "открыто, прозрачно и ответственно" в борьбе с COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай США суд коронавирус

Источник: Интерфакс

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