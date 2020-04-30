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Это по-фашистски: Маск назвал санитарные меры в США нарушением прав человека

30 апреля, 05:44

Елена Кузьмич

«Я бы назвал это насильственным запиранием людей в их домах», - заявил бизнесмен

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск заявил, что ограничительные меры, введенные в США из-за распространения коронавируса, нарушают права граждан и вызовут банкротство многих компаний, хотя смертность от коронавируса превысила потери Америки во Вьетнамской войне.

"Я бы назвал это насильственным запиранием людей в их домах в нарушение их конституционных прав", – заметил Маск, по его мнению, об ужасном и ошибочном попрании свобод людей.

"Это возмутительно, это нанесет серьезный ущерб любой компании, не только Tesla. И хотя Tesla справится с этим, есть много маленьких компаний, которые не справятся", – считает предприниматель.

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"Если кто-то хочет остаться дома, то это прекрасно. У людей должна быть возможность остаться дома, их не должны заставлять выходить. Но говорить, что им нельзя выходить из дома, что их арестуют, если они это сделают, — это по-фашистски. Это недемократично. Это не свобода", — резко сказал предприниматель.

Напомним, что ранее сообщалось, что по информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 60,8 тысяч человек.

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США карантин коронавирус Илон Маск

Источник: ТАСС

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