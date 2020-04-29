Смертность от коронавируса в США превысила потери Америки во Вьетнамской войне

За 82 дня в Соединенных Штатах от коронавируса умерли более 58 тысяч человек

Менее чем за три месяца количество жертв коронавируса в Соединенных Штатах, где начали снимать карантинные ограничения, превысило потери США во время войны во Вьетнаме. Об этом сообщает CNN.

Число погибших американских военных в войне во Вьетнаме составило 58 220 человек, причем боевые действия продолжались более 10 лет.

Согласно подсчетам Университета Джона Хопкинса в Соединенных Штатах, по меньшей мере 58 355 человек умерли в США от коронавируса всего за 82 дня, заразились 1 012 583 человека.

Реклама

Первая смерть от коронавируса в США была зафиксирована 6 февраля.

Читайте также: Выход из карантина: как США и Европа спасают экономику от коронавируса

В тренде Выход из карантина: как США и Европа спасают экономику от коронавируса

Эпидемиологи считают, что переломный момент распространения COVID-19 в мире особенно зависит от эпидемической ситуации в Соединенных Штатах, на которые приходится треть всех официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Согласно последим данным Университета Хопкинса, в мире коронавирус подтвержден у 3 117 204 человек, умерли 217 183.

Реклама

Также напомним, что ученые в Гонконге пришли к выводу, что Китай в четыре раза занизил число зараженных коронавирусом.

Видео: NBC New York

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама