Смертность от коронавируса в США превысила потери Америки во Вьетнамской войне

Менее чем за три месяца количество жертв коронавируса в Соединенных Штатах, где начали снимать карантинные ограничения, превысило потери США во время войны во Вьетнаме. Об этом сообщает CNN.
Число погибших американских военных в войне во Вьетнаме составило 58 220 человек, причем боевые действия продолжались более 10 лет.
Согласно подсчетам Университета Джона Хопкинса в Соединенных Штатах, по меньшей мере 58 355 человек умерли в США от коронавируса всего за 82 дня, заразились 1 012 583 человека.
Первая смерть от коронавируса в США была зафиксирована 6 февраля.
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Эпидемиологи считают, что переломный момент распространения COVID-19 в мире особенно зависит от эпидемической ситуации в Соединенных Штатах, на которые приходится треть всех официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Согласно последим данным Университета Хопкинса, в мире коронавирус подтвержден у 3 117 204 человек, умерли 217 183.
Также напомним, что ученые в Гонконге пришли к выводу, что Китай в четыре раза занизил число зараженных коронавирусом.
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