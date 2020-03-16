Для информирования украинцев о коронавирусе Минздрав и Facebook запускают новый сервис

Украинцы будут получать от Facebook уведомления с актуальной и достоверной информацией от Минздрава

Министерство здравоохранения, которое призывает украинцев оставаться дома во время карантина, и Facebook запускают сервис мгновенного информирования о коронавирусе в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Украинцы будут получать от Facebook уведомления с актуальной и достоверной информацией от Минздрава о ситуации вокруг распространения коронавируса в стране.

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"В рамках противодействия распространению вирусной инфекции COVID-19 в Украине и учитывая растущую потребность пользователей в корректной и своевременной информации Министерство здравоохранения вместе с Facebook запускают расширенный доступ к местным уведомлениям Facebook", – говорится в сообщении.

Такая услуга даст возможность быстро получать актуальную и достоверную информацию по коронавирусу из официальных источников Минздрава Украины, считают в ведомстве.

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"В ленте новостей автоматически будет появляться сообщения от Facebook со ссылкой на правительственный источник с достоверной информацией. Чуть позже появится search modules – уведомления для тех, кто сам ищет информацию о коронавирусе", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Минздрав будет сообщать украинцам о коронавирусе с помощью SMS. В сообщениях будет информация о методах гигиены и рекомендации по борьбе с инфекцией.

Также Министерство здравоохранения Украины запустило Telegram-бот для оперативного ответа на часто задаваемые вопросы относительно коронавируса COVID-19 в Украине/

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