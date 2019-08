Facebook готова заплатить СМИ по 3 млн долларов в год за публикацию новостей в соцсети

Фото: REUTERS/Stephen Lam

Американская компания Facebook предложила по 3 млн долларов ведущим СМИ США за годовую лицензию на размещение их контента в новой вкладке одноименной социальной сети. Об этом сообщила газета The Wall Street Journalсо ссылкой на собственные источники.

По их данным, Facebook остановила свой выбор, в том числе на The Walt Disney Company, телекомпании American Broadcasting Company, газете "The Washington Post", агентстве деловых новостей Bloomberg и компании "Dow Jones", дочернем предприятии "The Wall Street Journal". Срок действия каждой лицензии определен в три года. Новая вкладка, посвященная новостям, может появиться уже предстоящей осенью.

Согласно публикации, Facebook готова предоставить упомянутым СМИ свободу выбора в вопросе того, как именно материалы будут появляться в новой вкладке. Первый вариант будет предусматривать прямое размещение статьи в Facebook, а второй — размещение только заголовка, при открытии которого пользователь будет автоматически переходить по ссылке на сайт средства массовой информации.

Источники газеты обращают внимание на то, что Facebook планирует пользоваться рекомендациями своих партнеров из числа СМИ для совершенствования новостной вкладки.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире. Согласно последним оценкам, ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,4 млрд пользователей. Как заявляли в компании, в мире свыше 2,7 млрд человек используют хотя бы раз в месяц какой-то из ее сервисов, включающих соцсети Facebook и Instagram, а также приложения WhatsApp и Messenger.

Напомним, что Федеральное управление юстиции Германии потребовало у Facebook заплатить 2 млрд евро штрафа за грубое нарушение закона о прозрачности интернета – в предоставляемых докладах компания занижала количество данных о незаконном контенте на платформе соцсети.

Кроме того, уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам оштрафовала Facebook на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов) из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.

