Facebook платила сотням подрядчиков за прослушку сообщений пользователей

/ Фото: AFP

Американская компания Facebook платила сотням подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей приложений, принадлежащих корпорации. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, предоставившие информацию на условиях анонимности из-за боязни потерять работу.

По их данным, поставленная Facebook задача "потрясла внештатных работников", которым не предоставлялась информация о том, где и когда были сделаны записи. Американская корпорация лишь требовала расшифровки голосовых сообщений. "Они слушали разговоры пользователей, иногда вульгарного содержания, но не знали, зачем Facebook нуждается в их расшифровке", — отмечают источники Блумберг.

В американской компании подтвердили данную информацию, однако указали, что прекратили расшифровывать звуковые сообщения "более недели назад". Представитель компании также уточнил, что пользователи, чьи сообщения были прослушаны, давали согласие на расшифровку своей речи в приложении Messenger для Facebook. "Подрядчики проверяли правильность расшифровки (голосовых) сообщений искусственным интеллектом Facebook", — пояснили в корпорации.

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Однако, отмечает Bloomberg, Facebook не предупреждал своих пользователей о возможности прослушивания аудиозаписей третьими лицами, что заставило подрядчиков усомниться в соблюдении этических норм при выполнении поставленной задачи.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире. Согласно последним оценкам, ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,4 млрд пользователей. Как заявляли в компании, в мире свыше 2,7 млрд человек используют хотя бы раз в месяц какой-то из ее сервисов, включающих соцсети Facebook и Instagram, а также приложения WhatsApp и Messenger.

Напомним, что Федеральное управление юстиции Германии потребовало у Facebook заплатить 2 млрд евро штрафа за грубое нарушение закона о прозрачности интернета – в предоставляемых докладах компания занижала количество данных о незаконном контенте на платформе соцсети.

Кроме того, уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам оштрафовала Facebook на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов) из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.

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