Facebook удалила более двух сотен аккаунтов, связанных с Россией

Американская компания Facebook удалила более 200 аккаунтов, связанных с Россией и попытками оказания влияния на пользователей в США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

По ее данным, были удалены 49 аккаунтов в Facebook, а также 85 личных и 69 публичных страниц в социальной сети Instagram. Компания подчеркивает, что аккаунты управлялись пользователями с территории Ганы и Нигерии и были связаны с "прошлой активностью российского "Агентства интернет-исследований", которое обвинялось во вмешательстве в ход президентских выборов в США в 2016 году.

В компании подчеркнули, что деятельность, производившаяся посредством удаленных аккаунтов, была направлена на темнокожее население и касалась, в том числе истории, моды, новостей, жизни знаменитостей. "Эта активность не была направлена на выборы, не продвигала и не очерняла политических кандидатов", — указывается в заявлении.

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Ранее мы сообщали, что компания Facebook обнародовала заявление об удалении значительного количества страниц, групп и аккаунтов в сетях Facebook и Instagram (был приобретен Facebook в 2012 году), в том числе страниц ресурсов Hyser, Znaj.ua, Politeka.

"Мы удалили 168 учетных записей, 149 страниц Facebook и 79 групп, участвовавших в скоординированном и недостоверном поведении, ориентированном на Украину… Несмотря на то что люди, стоящие за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность, наш анализ связал эту деятельность с украинской PR-компанией Pragmatico", – говорится в заявлении Facebook.

Согласно раскрытым Facebook данным, почти 4,2 млн учетных записей были подписаны на одну или более из этих страниц, около 401 тыс. учетных записей присоединились к одной из этих групп.

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