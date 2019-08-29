Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы

От рекламодателей теперь компания будет требовать больше информации, чем до сих пор

/ Фото: pexels.com

К президентским выборам 2020 года в США Facebook с середины сентября ужесточит авторизацию американских заказчиков, которые хотят разместить в соцсети политическую рекламу, будет показывать пользователям больше информации о каждом рекламодателей и начнет вести список социальных проблем в США.

От рекламодателей теперь компания будет требовать больше информации, чем до сих пор, вплоть до идентификационного номера компании, который выдается государством. Для коммерческих, некоммерческих и неправительственных организаций это будет номер налогоплательщика, правительственные и военные организации должны будут дать ссылку на их сайт в доменной зоне .gov или .mil. Политические организации должны будут предъявить номер, который получили в Федеральном избиркоме.

В этом случае будет считаться, что заказчик размещения политической рекламы подтвердил свою личность и связь с организацией, от имени которой хочет разместить рекламу. После подтверждения заказчика он получит право указывать название этой организации в дисклеймере к рекламе, а на самой рекламе появится значок "подтвержденная организация" ("i"). Клик по этому значку будет выдавать дополнительную информацию об организации.

От мелких организаций и политиков местного значения компания будет требовать указать имя, адрес, сайт, адрес электронной почты и номер телефона, эти данные компания будет проверять сама.

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Заказчик рекламы может отказаться предоставлять информацию о себе, тогда ему не разрешат указывать в дисклеймере какие-либо организации.

Эти правила компания решила ввести после того, как участились случаи, когда рекламодатели пытались скрыть источник рекламы и указывали чужие компании и организации в дисклеймерах.

До сих пор для заказа размещения политической рекламы в Facebook требовалось подтвердить местонахождение заказчика и личность. Это требование ввели весной прошлого года.

Также Facebook уточнит типы рекламы, которую считает политической.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире. Согласно последним оценкам, ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,4 млрд пользователей. Как заявляли в компании, в мире свыше 2,7 млрд человек используют хотя бы раз в месяц какой-то из ее сервисов, включающих соцсети Facebook и Instagram, а также приложения WhatsApp и Messenger.

Напомним, что Федеральное управление юстиции Германии потребовало у Facebook заплатить 2 млрд евро штрафа за грубое нарушение закона о прозрачности интернета – в предоставляемых докладах компания занижала количество данных о незаконном контенте на платформе соцсети.

Кроме того, уполномоченный Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам оштрафовала Facebook на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов) из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.

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