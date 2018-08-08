Футболка в эфире российского ТВ возмутила американские СМИ

Журналистка из США Джулия Дэвис возмутилась появлением в эфире российского телевидения футболки с надписью "Я лучше буду русским, чем демократом". О своём негодовании она сообщила на своей странице в Twitterсоциальной сети.

"Ведущий российского госканала говорит: "Смотрите, эти футболки сейчас продаются в США и имеют большой спрос в лагере республиканцев. Здесь сказано "Я лучше буду русским, чем демократом"", – написала Дэвис.

Она также обратила внимание на то, как "со временем меняются тренды". Журналистка прикрепила к посту скриншот с эфира телеканала "Россия 1", в одной из передач которого ведущий показал возмутившую её футболку. При этом Дэвис была поражена, что уникальная вещь внезапно появилась в эфире российского ТВ. Она напомнила, что футболки с данным принтом самостоятельно сделали два сторонника Республиканской партии.

"Как они получили футболку так быстро? Она одолжена у Рэнда Пола (республиканец, посетивший Москву 6 августа) или они производят их в России?" – недоумевала журналистка.

Пользователи сети дали ответ на "неразрешимую загадку" – подобные футболки можно купить в Интернете. В подтверждение своих слов журналистке прислали скриншоты с нескольких сайтов.

Напомним, ранее директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Россия продолжает предпринимать попытки оказать влияние на американское общество в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в 2018 году, однако она не является единственной страной, заинтересованной в этом.

Как известно, 31 июля в Facebook сообщили, что удалили из этой соцсети, а также из Instagram, 32 страницы и аккаунта с признаками "скоординированного неаутентичного поведения", которые были связаны с подготовкой протестов в Вашингтоне.