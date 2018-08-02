Глава нацразведки США заявил, что РФ пытается повлиять на промежуточные выборы в Конгресс

Россия продолжает предпринимать попытки оказать влияние на американское общество в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в 2018 году, однако она не является единственной страной, заинтересованной в этом. С таким утверждением выступил в четверг директор Национальной разведки США Дэниел Коутс во время брифинга для журналистов.

"Президент дал нам конкретное указание сделать вопрос вмешательства в выборы и защиты нашего выборного процесса приоритетной задачей. Мы делаем это и продолжаем это делать", – сказал он.

"Что касается вовлеченности России в промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году, мы продолжаем видеть со стороны России повсеместную пропагандистскую кампанию с целью ослабить и рассорить Америку", – утверждает Коутс. При этом он обратил внимание на то, что "Россия является не единственной страной, заинтересованной в оказании влияния на нашу внутреннюю политическую ситуацию".

Как известно, 31 июля в Facebook сообщили, что удалили из этой соцсети, а также из Instagram, 32 страницы и аккаунта с признаками "скоординированного неаутентичного поведения", которые были связаны с подготовкой протестов в Вашингтоне на следующей неделе.

Напомним, президент США Дональд Трамп, который ранее отметил, что США не являются "мишенью для России", заявил, что президента РФ Владимира Путина можно считать персонально ответственным за вмешательство России в американские выборы.

Как сообщалось, во время пресс-конференции в Хельсинки после личной встречи с Путиным Трамп не стал обвинять Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло.