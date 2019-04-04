Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,45
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Генсек НАТО сделала беспрецедентное заявление в отношении партнерства Альянса

Сегодня, 10:39

31 мая 2018 года в Брюсселе был подписан договор о глобальном партнерстве НАТО с Колумбией

Фото: Flickr
Генсек НАТО сделала беспрецедентное заявление в отношении партнерства Альянса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/92a/c39/5c892ac394151.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/92a/c39/5c892ac394151.jpg США 31 мая 2018 года в Брюсселе был подписан договор о глобальном партнерстве НАТО с Колумбией

НАТО готова рассмотреть возможность того, чтобы другие латиноамериканские страны вслед за Колумбией стали партнерами альянса. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. 

31 мая прошлого года в Брюсселе был подписан договор о глобальном партнерстве НАТО с Колумбией. Президент республики Хуан Мануэль Сантос тогда заявлял, что его страна не собирается становиться членом альянса и принимать участие в его военных операциях.

По словам Столтенберга, подобные отношения выгодны как альянсу, так и стране-партнеру.

"Поэтому, конечно, это возможность изучить перспективы того, чтобы другие страны Латинской Америки были партнерами", - отметил Столтенберг, По мнению генсека, партнерство является отличным способом укрепления сотрудничества между НАТО и странами, не входящими в альянс.

В марте президент США Дональд Трамп во время встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару в Белом доме заявил, что Вашингтон серьезно рассматривает возможность членства Бразилии в НАТО или в любом другом альянсе. Он отметил, что Соединенные Штаты намерены объявить Бразилию одним из своих ключевых союзников за пределами НАТО с целью укрепления военного сотрудничества.

В ответ на вопрос Рейтер о возможности членства в альянсе таких стран, как Бразилия, Столтенберг ответил отрицательно. Что касается партнерских отношений, по словам Столтенбергам, такая возможность остается. "Кто-то должен предложить, также должен быть запрос от Бразилии Мы согласовали этот вопрос с Колумбией, она стала близким партнером НАТО, конечно, можно иметь больше партнеров в Латинской Америке, но это должно быть волеизъявление со стороны Латинской Америки, и, разумеется, нужно обсуждать это среди всех 29 членов организации", — добавил Столтенберг.

На данный в НАТО входят 29 стран. В феврале был подписан протокол о присоединении к организации Македонии. Присоединиться к альянсу намерены также Босния и Герцеговина, Грузия и Украина.

Кроме того, Столтенберг заявил, что Организация Североатлантического договора (НАТО) остается прочным альянсом, несмотря на множество существующих разногласий, и готова принимать в свой состав новых членов.

Как мы писали ранее, около двадцати кораблей НАТО проведут учения у берегов Балтийского моря. Как заявил глава ведомства Юри Луйк, в них примут участие в том числе корабли Великобритании, а также порядка трех тысяч военнослужащих девяти стран, входящих в созданные ранее единые экспедиционные войска.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег НАТО, сотрудничество, партнерство, Латинская Америка

Вы сейчас просматриваете новость " Генсек НАТО сделала беспрецедентное заявление в отношении партнерства Альянса". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Reuters

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двадцать кораблей НАТО проведут учения у берегов России

Сегодня, 10:23

В учениях также примут участие и корабли Великобритании

В Черном море много НАТО: Гетемюллер заявила о поддержке Украине

Вчера, 20:47

Заместитель генерального секретаря НАТО осудила действия России в отношении украинских моряков

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

"Не только Путин": Порошенко назвал второго врага Украины

В Украине готовят "Кровную месть"

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

Кремль уличили в сокрытии правды о Крымском мосте

В чем польза имбиря и как правильно употреблять его в пищу

Степура "искренне желает смерти" журналисту Гордону

С вещами на выход: власти планируют сносить "хрущевки"

В сети показали фото "груза 200" у боевиков "ЛНР"

Отец раскрыл правду о смерти Началовой
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Сегодня, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

Вчера, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Вчера, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

2 апреля, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Участник АТО из Одессы пригрозил кандидату в президенты судом

Как стирать пуховик в стиральной машине

Фредди Меркьюри: факты, которые вы могли не знать