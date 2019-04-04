Генсек НАТО сделала беспрецедентное заявление в отношении партнерства Альянса

31 мая 2018 года в Брюсселе был подписан договор о глобальном партнерстве НАТО с Колумбией

Фото: Flickr

Генсек НАТО сделала беспрецедентное заявление в отношении партнерства Альянса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/92a/c39/5c892ac394151.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/92a/c39/5c892ac394151.jpg 2019-04-04T10:39:00+03:00 США 31 мая 2018 года в Брюсселе был подписан договор о глобальном партнерстве НАТО с Колумбией

НАТО готова рассмотреть возможность того, чтобы другие латиноамериканские страны вслед за Колумбией стали партнерами альянса. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

31 мая прошлого года в Брюсселе был подписан договор о глобальном партнерстве НАТО с Колумбией. Президент республики Хуан Мануэль Сантос тогда заявлял, что его страна не собирается становиться членом альянса и принимать участие в его военных операциях.

По словам Столтенберга, подобные отношения выгодны как альянсу, так и стране-партнеру.

"Поэтому, конечно, это возможность изучить перспективы того, чтобы другие страны Латинской Америки были партнерами", - отметил Столтенберг, По мнению генсека, партнерство является отличным способом укрепления сотрудничества между НАТО и странами, не входящими в альянс.

В марте президент США Дональд Трамп во время встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару в Белом доме заявил, что Вашингтон серьезно рассматривает возможность членства Бразилии в НАТО или в любом другом альянсе. Он отметил, что Соединенные Штаты намерены объявить Бразилию одним из своих ключевых союзников за пределами НАТО с целью укрепления военного сотрудничества.

В ответ на вопрос Рейтер о возможности членства в альянсе таких стран, как Бразилия, Столтенберг ответил отрицательно. Что касается партнерских отношений, по словам Столтенбергам, такая возможность остается. "Кто-то должен предложить, также должен быть запрос от Бразилии Мы согласовали этот вопрос с Колумбией, она стала близким партнером НАТО, конечно, можно иметь больше партнеров в Латинской Америке, но это должно быть волеизъявление со стороны Латинской Америки, и, разумеется, нужно обсуждать это среди всех 29 членов организации", — добавил Столтенберг.

На данный в НАТО входят 29 стран. В феврале был подписан протокол о присоединении к организации Македонии. Присоединиться к альянсу намерены также Босния и Герцеговина, Грузия и Украина.

Кроме того, Столтенберг заявил, что Организация Североатлантического договора (НАТО) остается прочным альянсом, несмотря на множество существующих разногласий, и готова принимать в свой состав новых членов.

Как мы писали ранее, около двадцати кораблей НАТО проведут учения у берегов Балтийского моря. Как заявил глава ведомства Юри Луйк, в них примут участие в том числе корабли Великобритании, а также порядка трех тысяч военнослужащих девяти стран, входящих в созданные ранее единые экспедиционные войска.

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