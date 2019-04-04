Двадцать кораблей НАТО проведут учения у берегов России

В учениях также примут участие и корабли Великобритании

Фото: НАТО

Двадцать кораблей НАТО проведут учения у берегов России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4ca/510/5ca4ca510b70b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4ca/510/5ca4ca510b70b.png 2019-04-04T10:23:00+03:00 Евросоюз В учениях также примут участие и корабли Великобритании

Учения Baltic Protector с участием порядка 20 боевых кораблей НАТО пройдут в Балтийском море летом. Об этом сообщили в Министерстве обороны Эстонии.

Как заявил глава ведомства Юри Луйк, в них примут участие в том числе корабли Великобритании, а также порядка трех тысяч военнослужащих девяти стран, входящих в созданные ранее единые экспедиционные войска.

"Единые экспедиционные войска для Эстонии являются важным форматом сотрудничества, и Baltic Protector станут первыми крупными морскими учениями, направленными на развитие возможностей взаимодействия", - заявил он.

По сообщению Минобороны, Луйк обсудил вопросы, связанные с проведением маневров, на заседании министров обороны единых экспедиционных войск в среду в Лондоне. Участники встречи также обсудили вопросы безопасности в Северной Европе и в регионе Балтийского моря, обменялись мнениями о возможностях сотрудничества единых экспедиционных войск с НАТО и одобрили параметры предстоящих учений.

В июне 2018 года министры обороны девяти стран - Великобритании, Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии - подписали в Лондоне соглашение о создании единых экспедиционных войск под руководством Великобритании. Среди целей войск названы проведение операций в кризисных регионах, а также организация совместных учений.

Напомним, на территории оккупированного Крыма подразделения зенитно-ракетного полка из состава армейского корпуса Черноморского флота приступили к выполнению задач полевого выхода у аэродромов Саки и Кача.

Ранее Россия провела в оккупированном Крыму крупные учения с задействованием ракетных и артиллерийских комплексов, кораблей.

Также Россия у берегов Крыма отражала "нападение иностранных кораблей". Погранслужба ФСБ вместе с авиацией и Черноморским флотом провели учения в Керченском проливе.

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