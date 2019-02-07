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Генсек НАТО сделал важное заявление по ракетному договору

Сегодня, 08:22

Столтенберг отметил, что альянс не хочет новой гонки вооружений

Фото: AFP
Генсек НАТО сделал важное заявление по ракетному договору //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/af6/5b7/5c4af65b713e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/af6/5b7/5c4af65b713e5.jpg США Столтенберг отметил, что альянс не хочет новой гонки вооружений

НАТО будет прилагать усилия для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО продолжит работать над тем, чтобы сохранить договор и усилить контроль над вооружениями. Мы изучим инициативы по этому вопросу", - сказал он.

Генсек отметил, что сложившаяся ситуация – повод для подключения к ракетному договору новых стран. Кроме того, Столтенберг добавил, что НАТО приветствует планы ФРГ по проведению в марте международной конференции по вопросам разоружения и заверил, что "НАТО не хочет новой гонки вооружений".

Напомним, союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и выйти из него через шесть месяцев. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении президента Дональда Трампа.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон 2 февраля приостановит соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Помпео напомнил о "существенном нарушении" ДРСМД российской стороной, что подрывает возможность улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.

Ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал НАТО готовиться к "миру без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", так как не видит прорывов в усилиях по его сохранению.

Также сообщалось, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз надеется на возможность сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который важен для европейской безопасности.

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Тег НАТО, Столтенберг, ДРСМД, ракетный договор

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Источник:

ТАСС

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