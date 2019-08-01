Генсек ООН призвал США и Россию продлить договор о вооружениях

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Штаты продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш настоятельно призвал Россию и США продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом он заявил журналистам.
"Я настоятельно призываю Соединенные Штаты и Российскую Федерацию продлить действие так называемого нового ДСНВ для достижения стабильности и предпосылок для переговоров о новых мерах по контролю над вооружениями", — сказал он.
Соединенные Штаты Америки официально выйдут из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в пятницу, 2 августа. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Ранее США вышли из договора, указывая на его невыполнение Россией. "Мы тщательно выполняли договор, а Россия в это время раз за разом нарушала его требования. Именно поэтому я объявил, что США официально выходят из ДРСМД", – заявил президент США Дональд Трамп в начале года.
Подписанное США и СССР в 1987-м году соглашение позволило значительно уменьшить угрозу ядерной войны на территории Европейского континента.
О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:
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