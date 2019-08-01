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Генсек ООН призвал США и Россию продлить договор о вооружениях

Сегодня, 20:47

По мнению Гуттериша, документ нужен для достижения стабильности

/ Фото: AFP

Генсек ООН призвал США и Россию продлить договор о вооружениях https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9E%D0%9E%D0%9D%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA%20%D0%9E%D0%9E%D0%9D%20%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%88 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9E%D0%9E%D0%9D%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA%20%D0%9E%D0%9E%D0%9D%20%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%88 США По мнению Гуттериша, документ нужен для достижения стабильности

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Штаты продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш настоятельно призвал Россию и США продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом он заявил журналистам.

"Я настоятельно призываю Соединенные Штаты и Российскую Федерацию продлить действие так называемого нового ДСНВ для достижения стабильности и предпосылок для переговоров о новых мерах по контролю над вооружениями", — сказал он.

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Соединенные Штаты Америки официально выйдут из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в пятницу, 2 августа. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

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Ранее США вышли из договора, указывая на его невыполнение Россией. "Мы тщательно выполняли договор, а Россия в это время раз за разом нарушала его требования. Именно поэтому я объявил, что США официально выходят из ДРСМД", – заявил президент США Дональд Трамп в начале года.

Подписанное США и СССР в 1987-м году соглашение позволило значительно уменьшить угрозу ядерной войны на территории Европейского континента.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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Россия США ООН договор генсек

Источник: ТАСС

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