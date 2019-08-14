Гиперзвуковые ракеты двойного назначения угрожают безопасности мира – доклад

/ Фото: Минобороны РФ

Новые ракетные технологии, включая так называемыми гиперзвуковые системы способные развивать скорость, которая более чем в 25 раз превышает скорость звука, подогревают новую гонку вооружений в мире. Об этом говорится в отчете, обнародованном аналитиками из "Европейской сети лидерства" (ELN).

Авторы отчета "Контроль над ракетами: разобраться не сложно" предупреждают, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является очередным подтверждением растущего давления на глобальную архитектуру безопасности. По словам исследователей, для уменьшения угрозы, которую представляют собой развивающиеся технологии, необходимо срочно заключать новые соглашения о контроле за оружием.

Последнее испытание российской гиперзвуковой ракетной системы "Авангард" состоялось в декабре прошлого года. В Москве утверждают, что "Авангард" способен обходить все существующие системы противоракетной обороны. Разработчики "Авангарда" прикрепили межконтинентальную баллистическую ракету к "планирующему крылатому блоку", который движется высоко в небе, почти на границе со стратосферой, на скорости более 11 000 км/ч. Ракета отделяется от боевого блока, уже оказавшись над целью. Система может комплектоваться как ядерными боеголовками, так и обычными бомбами.

Разработкой подобных систем также занимаются США, Китай и Австралия, пишет автор отчета Катажина Кубяка.

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"Эти системы превзойдут существующие ракеты по скорости и маневренности, и смогут обходить любые существующие системы ПВО и ПРО в обозримом будущем. Кроме того, мы видим попытку разработок технологий по борьбе со спутниками, включая применение ракет", - пишет Кубяка.

По ее словам, разработка ракет двойного назначения, которые могут снаряжаться как ядерным, так и обычным боеприпасом, привела к росту неопределенности, которая может стать причиной "роковой ошибки".

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"Не зная о том, какого рода ракета летит в их направлении, они (военные) могут предположить худший сценарий, или неверно оценить ситуацию, которая может привести к непреднамеренной эскалации", - пишет Кубяка.

По словам Кубяка, распространение новых типов ракет усиливает конкуренцию между государствами, увеличивает расходы на оборону и повышает риск дальнейших военных столкновений.

Главный вывод: мировому сообществу нужно вплотную заняться решением вопроса гиперзвукового оружия и заключить новые договоры, с помощью которых можно будет контролировать разработку и применение "гиперзвука" в оборонных технологиях.

Напомним, мы сообщали, что страны НАТО поддерживают решение США о выходе из ДРСМД.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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