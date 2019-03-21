Глава комитета начштабов США предупредил об угрозе российских спецслужб в стране
Международное сообщество, включая США, считают Россию ответственной за инцидент в Солсбери
Председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд выступил с утверждением, что на территории США существует угроза со стороны российских спецслужб.
"Не в моей компетенции отвечать на вопрос о действиях (российских спецслужб) на территории США. Я с ними ознакомлен, но, конечно, директор ФБР лучше ответит об этой угрозе и мерах, которые предпринимаются для противостояния", - сказал он, выступая в вашингтонском Атлантическом совете в четверг.
"Но я могу сказать, что угроза со стороны российских спецслужб действительно существует в США", - утверждает председатель Комитета начальников штабов ВС США.
"Это же не новость, Барбара", - обратился Данфорд к ведущей CNN Барбаре Старр.
"Совершенно ясно, что российские спецслужбы причастны к (инциденту в) Солсбери. Международное сообщество, включая США, считают Россию ответственной за то, что произошло в Солсбери", - утверждал он.
Также Данфорд не стал отвечать на вопрос, какие российские военные разработки наиболее беспокоят США, отметив, что в Пентагоне рассматривают их в совокупности.
Напомним, Минюст США предъявил обвинения семи сотрудникам российских спецслужб. Минюст, в частности, возложил на российские спецслужбы ответственность за кибератаки на WADA, ФИФА, Спортивный арбитражный суд и USADA.
Как известно, Пентагон запросил 23 млрд долларов на финансирование военной разведки.
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