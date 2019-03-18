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Пентагон запросил 23 млрд долларов на финансирование военной разведки

Сегодня, 21:32

Минобороны опубликовало сегодня бюджетный запрос для Программы военной разведки на 2020 финансовый год

Фото: David B. Gleason / Flilckr
Фото: David B. Gleason / Flilckr.
Пентагон запросил 23 млрд долларов на финансирование военной разведки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7f5/642/5c87f56427dfc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7f5/642/5c87f56427dfc.jpg США Минобороны опубликовало сегодня бюджетный запрос для Программы военной разведки на 2020 финансовый год

Пентагон просит Конгресс США в 2020-м финансовом году, который начнется 1 октября 2019 календарного года, выделить на военную разведку почти $23 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Министерства обороны США.

"Министерство обороны опубликовало сегодня бюджетный запрос для Программы военной разведки на 2020-й финансовый год. Общая сумма, которая включает в себя как базовый бюджет, так и финансирование непредвиденных операций за рубежом, составляет $22,95 млрд и предназначается для поддержки национальной оборонной стратегии", — говорится в сообщении.

По мнению Пентагона, раскрытие этой суммы не ставит под угрозу секретные операции в рамках программы.

"Какие-либо другие детали бюджета Программы военной разведки публиковаться не будут, так как остаются засекречены по соображениям национальной безопасности", — добавили в ведомстве.

В бюджетном запросе на 2020-й финансовый год, направленном Белым домом в Конгресс на прошлой неделе, предлагается увеличить расходы на оборону на 5%, до $750 млрд. Бюджетный запрос Пентагона на будущий год предусматривает, в частности, выделение $200 млн на военную помощь Украине, $14 млрд предлагается потратить на ядерные вооружения, еще $13,6 млрд — на противоракетную оборону.

Напомним, военно-морские силыСША собираются ускорить процесс разработки крупных необитаемых надводных аппаратов. Об этом сообщил в среду журналистам начальник штаба американских ВМС адмирал Джон Ричардсон, комментируя новый бюджетный запрос Пентагона. Белый дом передал в понедельник на рассмотрение Конгресса США проект федерального бюджета на 2020 финансовый год.

Ранее мы писали о том, что США запланировали испытания ракет средней дальности.

Также сообщалось, что Пентагон заключил масштабную сделку на разработку гиперзвукового оружия.

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Тег США, разведка, Пентагон, вооружение, военный бюджет

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Источник:

ТАСС

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